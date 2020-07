Bollette, nel 2019 erogati bonus per 1,8 milioni di euro ma solo il 30% dei potenziali beneficiari ne fa richiesta (Di lunedì 20 luglio 2020) Due terzi della platea destinataria degli sconti non chiede gli sconti ma dal 1° gennaio 2021, l’erogazione dei benefici sarà automatica Leggi su ilsole24ore

Sono arrivati i primi dati della relazione annuale Arera la cui presentazione a causa della pandemia sarà rinviata a settembre Arrivati i primi dati della relazione annuale Arera la cui presentazione ...

Bonus di 100 euro sulle bollette dell’acqua per le imprese casalesi e valenzane chiuse durante l’emergenza covid

VALENZA – Anche le imprese valenzane e casalesi beneficeranno di un bonus da 100 euro per il pagamento delle bollette dell’acqua. ATO 2 incaricata della gestione del servizio idrico integrato per i te ...

