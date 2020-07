BMW M3 GT4 - Al via i test della nuova coupé da competizione (Di lunedì 20 luglio 2020) La BMW ha avviato i test di sviluppo della nuova M4 GT3: la sportiva non è stata ancora svelata in versione stradale, ma la divisioneMotorsport è già a lavoro per offrire il nuovo modello da competizione per la stagione 2022. Nei listini, la M4 GT3 sostituirà l'attuale M6 GT3. Pronta in due anni. Nonostante il periodo di stop forzato a causa della pandemia di coronavirus, la BMW ha portato avanti virtualmente lo sviluppo del progetto, seguendo senza ritardi il piano di sviluppo. Dopo un breve shakedown nei pressi della fabbrica di Dingolfingm Augusto Farfus guiderà la M4 GT3 sulla pista di Miramas e proseguirà i test di messa a punto, mentre nel corso del 2021 la vettura sarà portata in gara dalla Casa madre per ... Leggi su quattroruote

CeccatoMotorsRT : Dopo Nicola Neri che ha guidato nella prima ora, grande stint di #simonericcitelli sulla BMW M4 GT4 #215. Sarà ora… - ebimotors : “Nella GT4 il miglior tempo è andato a Gnemmi-De Castro-Pera (Porsche Cayman GT4) che hanno fatto fermare i cronome… - bmwminifanclub1 : RT @CeccatoMotorsRT: Ottima sessione di libere pomeridiana per #BMWTeamItalia al @MugelloCircuit. P2 in GT3 e P1 in GT4 per le nostre BMW M… - FrancescoCaroll : RT @CeccatoMotorsRT: Ottima sessione di libere pomeridiana per #BMWTeamItalia al @MugelloCircuit. P2 in GT3 e P1 in GT4 per le nostre BMW M… - CeccatoMotorsRT : Ottima sessione di libere pomeridiana per #BMWTeamItalia al @MugelloCircuit. P2 in GT3 e P1 in GT4 per le nostre BM… -

Ultime Notizie dalla rete : BMW GT4 BMW M3 GT4, al via i test della nuova coupé da competizione Quattroruote Al via i test della nuova coupé da competizione

La BMW ha avviato i test di sviluppo della nuova M4 GT3: la sportiva non è stata ancora svelata in versione stradale, ma la divisioneMotorsport è già a lavoro per offrire il nuovo modello da ...

Ebimotors: vittoria al Mugello nella categoria GT4 con la 250 di Pera, Gnemmi, De Castro

La Porsche Cayman GT4 Clubsport Manthey-Racing ha alla fine portato a termine 87 tornate del Circuito del Mugello con oltre 11 secondi di vantaggio sulla BMW M4 del team BMW Italia. L’ottimo risultato ...

La BMW ha avviato i test di sviluppo della nuova M4 GT3: la sportiva non è stata ancora svelata in versione stradale, ma la divisioneMotorsport è già a lavoro per offrire il nuovo modello da ...La Porsche Cayman GT4 Clubsport Manthey-Racing ha alla fine portato a termine 87 tornate del Circuito del Mugello con oltre 11 secondi di vantaggio sulla BMW M4 del team BMW Italia. L’ottimo risultato ...