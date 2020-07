Bloodborne incontra The Legend of Zelda nello splendido e gratuito Yarntown (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli sviluppatori indie spesso si imbarcano in piccoli progetti che nascono come dei semplici tributi ma che diventano progressivamente più popolari grazie alle loro innegabili qualità e al passaparola. L'ultimo esempio in questo senso è il piccolo e splendido Yarntown.Realizzato da Max Mraz, sviluppatore che ha dato vita anche allo Zeldalike 2D Ocean's Heart, Yarntown è sostanzialmente Bloodborne travestito da The Legend of Zelda 2D. È come se l'esclusiva PS4 realizzata da From Software incontrasse i vecchi The Legend of Zelda in una sorta di affascinante crossover in salsa retro/demake. Ciò che è interessante è il fatto che Yarntown non sia di ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne incontra Ellie incontra Bloodborne e diventa cacciatrice Player.it Bloodborne incontra The Legend of Zelda nello splendido e gratuito Yarntown

Realizzato da Max Mraz, sviluppatore che ha dato vita anche allo zeldalike 2D Ocean's Heart, Yarntown è sostanzialmente Bloodborne travestito da The Legend of Zelda 2D. È come se l'esclusiva PS4 ...

Gloomwood, il provato del FPS a tinte horror di David Szymanski

Il nome David Szymanski avrà fatto risuonare un campanello nella testa di più giocatori ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare: sebbene l'autore dell'eccezionale Dusk sia stata la calamita che ...

Realizzato da Max Mraz, sviluppatore che ha dato vita anche allo zeldalike 2D Ocean's Heart, Yarntown è sostanzialmente Bloodborne travestito da The Legend of Zelda 2D. È come se l'esclusiva PS4 ...Il nome David Szymanski avrà fatto risuonare un campanello nella testa di più giocatori ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare: sebbene l'autore dell'eccezionale Dusk sia stata la calamita che ...