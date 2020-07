Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5 (Di lunedì 20 luglio 2020) Mentre impazzano le voci e le indiscrezioni sulla rete relative ai nomi dei probabili concorrenti dell'edizione numero 5 del Grande fratello vip, nell'area riservata qui di TvBlog proseguiamo a darvi conto dei personaggi che sono stati visti dal team del GF guidato da Alfonso Signorini in questi giorni.Oltre ad Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, per noi già certe, oggi vi diamo un altro quartetto di nomi che hanno sostenuto i provini, anzi i colloqui (Don Alberto docet) per l'edizione numero 5 del reality show di Canale5 prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol Shine Italy. Partiamo da un ex calciatore molto celebre qualche lustro fa sui campi di calcio vale a dire Nicola Ventola, che è stato compagno della conduttrice Rai Bianca Guaccero e che questa estate è la voce del ... Leggi su blogo

Mentre impazzano le voci e le indiscrezioni sulla rete relative ai nomi dei probabili concorrenti dell'edizione numero 5 del Grande fratello vip, nell'area riservata qui di TvBlog proseguiamo a darvi ...