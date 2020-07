«Black is King»: Beyoncé sbarca su Disney Plus contro il razzismo (Di lunedì 20 luglio 2020) A poco più di un anno dall’uscita de Il Re Leone, il live-action della Disney che l’ha vista prestare la voce a Nala, Beyoncé sbarca su Disney Plus con un progetto, Black Is King, che si propone come un vero e proprio manifesto a sostegno della battaglia quotidiana dei neri per affermarsi in un mondo di bianchi. Il visual album, che inizialmente doveva essere la prosecuzione del progetto musicale del Re Leone, ha pian piano assunto connotati diversi dopo le proteste di Black Lives Matter in risposta alla morte di George Floyd, evento che ha scatenato la dura reazione non solo dei comuni cittadini, ma anche di diversi esponenti di spicco della comunità nera, tra cui la stessa Beyoncé. https://www.youtube.com/watch?v=69MO7yU0d70&feature=emb_title Leggi su vanityfair

