Black is King | Beyoncé nel trailer del visual album

Black is King è il nuovo visual album di Beyoncé in arrivo su Disney+ il 31 luglio e di cui online è stato condiviso il trailer. Black is King è il nuovo visual album in arrivo il 31 luglio su Disney+ e il trailer mostra le prime sequenze del progetto realizzato dalla star della musica. Il video alterna infatti immagine che uniscono passato, presente, tradizioni e spettacolari sequenze di grande impatto visivo. Il visual album di Beyoncé Knowles re-immagina i temi della recente versione del cult Il Re Leone per accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona.

