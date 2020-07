Bio-on, un anno dopo: cosa resta dell’ex unicorno italiano della bioplastica (Di lunedì 20 luglio 2020) La Guardia di finanza nella sede di Bio-on (foto: Guardia di finanza Bologna)La prima bomba scoppiava un anno fa. Il 24 luglio 2019 un rapporto firmato Quintessential capital management, fondo di investimenti di New York, accusa Bio-on, startup bolognese della bioplastica, di essere “una grande bolla”. La società emiliana, all’epoca, è una rampante matricola quotata alla Borsa di Milano: la sua capitalizzazione ha raggiunto il miliardo di euro, traguardo che le vale il titolo di unicorno. Ma dopo l’analisi del fondo, che le addebita una “tecnologia improbabile”, “fatturato e crediti essenzialmente “simulati” grazie a un network di scatole vuote”, una situazione finanziaria che “risulta precaria” e “serie ... Leggi su wired

Oggi modella part time, ambientalista impegnata e mamma felice, Gisele si affida a una dieta rigorosamente plant based e bio, skincare anti age firmato ... Sarà per questo che oggi che è giunta alla ...

Bari, 19 luglio 2020. Il progetto (recupero ambientale del Bosco e valorizzazione della sua biodiversità attraverso la creazione di microfiliere gastronomiche) è stato ideato da Bio.Bio.Ga Associazio ...

Bari, 19 luglio 2020. Il progetto (recupero ambientale del Bosco e valorizzazione della sua biodiversità attraverso la creazione di microfiliere gastronomiche) è stato ideato da Bio.Bio.Ga Associazio ...