Bimbo di due anni si butta da una finestra e fa un volo di quattro: afferrato al volo da un vicino [VIDEO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Si può quasi parlare di miracolo: un Bimbo si è salvato dopo un volo da 4 piani cadendo da un edificio a Huai An, provincia di Jiangsu, città nella Cina orientale. Si è salvato grazie ad un uomo che ha impedito che accadesse una tragedia. Il piccolo, di 2 anni, è sfuggito all’attenzione dei genitori, si è arrampicato sulla ringhiera di un balconcino, ed è caduto dal quarto piano, facendo un volo di oltre dieci metri. L’uomo, alzando gli occhi al cielo, ha notato il piccolo che penzolava aggrappato al cornicione di un piccolo balcone e ha subito capito che non avrebbe resistito molto in quella scomoda posizione. Pochi istanti dopo il bambino ha mollato la presa ed è precipitato nel vuoto. Il vicino ... Leggi su meteoweb.eu

NoiNotizie : #Bari: un neonato abbandonato, un bimbo di due anni morto. “Prenderci cura senza giudicare”. Le parole del sindaco… - HanonBestGirl : RT @hobiyouniverse: un bimbo appena sveglio, ha due anni, 2!! - Torrechannelit : Cina – Bimbo di due anni cade dal quarto piano, salvato dal vicino che lo prende al volo - ehblablabla : Prima di uscire pancia piatta e risichino post sushi aspetto un bimbo da due mesi - CassieDeMIll : @CerroneGiorgio @heyyfra @matteosalvinimi Non è detto che una coppia 'classica' possa essere una buona famiglia per… -