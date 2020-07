Bimbo abbandonato in chiesa a Bari, primario del Policlinico nominato tutore (Di lunedì 20 luglio 2020) BARI – Il tribunale per i Minori di Bari ha nominato il primario del reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari, Nicola Laforgia, tutore legale del neonato lasciato ieri nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista di Bari. Tocchera’ sempre ai giudici decidere se lasciare il piccolo, nato lo scorso 10 luglio, in ospedale o in una struttura esterna in attesa dell’affido. Leggi su dire

