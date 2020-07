Bimbo abbandonato a Bari nella culla termica della chiesa: «Luigi, ti ameremo per sempre» (Di lunedì 20 luglio 2020) Bimbo abbandonato a Bari – Lunedì 20 luglio. Un neonato è stato trovato ieri nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista. Il sistema, installato proprio per consentire di lasciare un bambino in condizioni di sicurezza, ha messo in allarme don Antonio Ruccia, il sacerdote della chiesa situata nel quartiere Poggiofranco, che subito si è precipitato. Accanto al piccolo un biglietto con la data di nascita, 10 luglio 2020, la scritta col nome “Luigi” e un messaggio dei genitori biologici: «Mamma e papà ti ameranno per sempre». Una storia densa di commozione, che suscita nei cuori di ciascuno ... Leggi su urbanpost

Carmela_oltre : RT @LaStampa: Quel bimbo abbandonato tra amore e povertà - MassimGiannini : RT @LaStampa: Quel bimbo abbandonato tra amore e povertà - MassimGiannini : RT @LaStampa: La storia del neonato lasciato dai genitori in una culla termica a Bari: nove giorni per prendere la decisione più dura, in m… - Carmela_oltre : RT @LaGazzettaWeb: Bimbo abbandonato, il Comune di Bari: «Aiuteremo la mamma» - AvvMennillo : Bari, genitori lasciano bimbo nella termoculla fuori da una chiesa. «Lo ameremo per s... -