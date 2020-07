Beve alcol a stomaco vuoto e si sente male, Alice muore a 27 anni: “Era maniaca del fitness” (Di lunedì 20 luglio 2020) Beve alcol a stomaco vuoto e si sente male, Alice muore a 27 anni. È la terribile storia di una 27enne britannica, Alice Burton Bradford, deceduta improvvisamente in casa sua a Brighton senza riuscire nemmeno a raggiungere l’ospedale. Aveva bevuto un drink alcolico preparato in casa e consumato nel giardino a stomaco vuoto. Secondo i medici è stata vittima di una chetoacidosi alcolica, una complicanza metabolica dell’assunzione di alcol e del digiuno prolungato. Un semplice drink alcolico preparato in casa e consumato nel giardino a stomaco ... Leggi su limemagazine.eu

