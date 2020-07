Bervicato, le calzature cento per cento «made in Italy» (Di lunedì 20 luglio 2020) L’estrema cura con cui si scelgono i materiali, l’innovazione tecnologica e l’attenzione per il design. Così nascono calzature eleganti, tra il classico e lo sportivo, espressione al cento per cento del Made in Italy. È questa la filosofia del marchio Bervicato, nato nel 1982 dalla passione dell’imprenditore Angelo Bervicato per le calzature e gli accessori moda. La profonda conoscenza del prodotto e della sua costruzione (dal disegno del modello al taglio, dalla scelta dei pellami alle cuciture, dal fissaggio di suola e tomaia alla lucidatura) ha permesso in breve tempo all’azienda di costruirsi una reputazione solida fino a diventare un punto di riferimento nel settore. Leggi su vanityfair

