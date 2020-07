Bergamo, sassi dal cavalcavia contro le auto in corsa: a bordo anche un bimbo di 3 mesi (Di lunedì 20 luglio 2020) Paura per una famiglia in auto, ieri pomeriggio , lungo la statale della Valle Seriana. All'uscita della galleria di Montenegrone, in direzione di Seriate, la loro auto è stata centrata sul parabrezza ... Leggi su leggo

Corriere : Val Seriana, sassi dal cavalcavia sulla superstrada: colpita un’auto con a bordo un bimbo di tre mesi - MediasetTgcom24 : Bergamo, sassi contro un'auto in corsa: paura per una famiglia, a bordo anche un bimbo di 3 mesi #ValleSeriana… - zazoomblog : Bergamo sassi dal cavalcavia contro le auto in corsa: a bordo anche un bimbo di 3 mesi - #Bergamo #sassi… - jacques_jj6592 : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, sassi contro un'auto in corsa: paura per una famiglia, a bordo anche un bimbo di 3 mesi #ValleSeriana https:… - leggoit : Bergamo, sassi contro le auto in corsa: a bordo anche un bimbo di 3 mesi -