Bergamo, donna 71enne cade nel vano ascensore: cabina non era al piano (Di lunedì 20 luglio 2020) A Bergamo una donna 71enne cade nel vano ascensore ed è ricoverata in ospedale. Aveva prenotato la cabina ma non era arrivata al piano. Partite le indagini. I dettagli A Bergamo una donna 71enne è caduta nel vano ascensore ed è ora ricoverata in codice giallo all’ospedale. E’ accaduto oggi in un condominio; la signora aveva prenotato la cabina ma questa non era arrivata al piano. Ciò nonostante, si è sbloccata la porta che conduce al vano ingannando la povera donna. Non si è accorta dell’assenza dell’elevatore ed è caduta nel ... Leggi su bloglive

MassimoColucc13 : RT @melaincontri: BERGAMO - Curneo GAIA SEXY GIRL CURVY........COMPLETISSIMA PER OGNI FANTASIA..... ???????? altre foto sul sito - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bergamo, cade nel pozzo dell'ascensore: salvata donna di 71 anni - 01nikks : RT @SkyTG24: Bergamo, cade nel pozzo dell'ascensore: salvata donna di 71 anni - SkyTG24 : Bergamo, cade nel pozzo dell'ascensore: salvata donna di 71 anni - webecodibergamo : Precipita nel pozzo dell’ascensore Paura per una donna di 71 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo donna Precipita nel pozzo dell'ascensore Paura per una donna di 71 anni L'Eco di Bergamo Bergamo, donna 71enne cade nel vano ascensore: cabina non era al piano

A Bergamo una donna 71enne cade nel vano ascensore ed è ricoverata in ospedale. Aveva prenotato la cabina ma non era arrivata al piano. Partite le indagini. I dettagli A Bergamo una donna 71enne è ...

Bergamo, precipita nel "pozzo" dell'ascensore: paura per una 71enne

Bergamo, 20 luglio 2020 - La porta dell'ascensore si è aperta al piano terra, ma la cabina passeggeri era ferma a un altro piano: per questo una donna di 71 anni è precipitata nel pozzo dell'ascensor ...

A Bergamo una donna 71enne cade nel vano ascensore ed è ricoverata in ospedale. Aveva prenotato la cabina ma non era arrivata al piano. Partite le indagini. I dettagli A Bergamo una donna 71enne è ...Bergamo, 20 luglio 2020 - La porta dell'ascensore si è aperta al piano terra, ma la cabina passeggeri era ferma a un altro piano: per questo una donna di 71 anni è precipitata nel pozzo dell'ascensor ...