Benevento, salta l’affare Remy: il motivo della fumata nera (Di lunedì 20 luglio 2020) salta l’affare Remy al Benevento: il calciatore francese era la prima richiesta di Filippo Inzaghi. Il motivo alla base della fumata nera Loic Remy era stato il primo grande colpo del Benevento per la promozione in Serie A. Il francese era la prima richiesta di Filippo Inzaghi per rinforzare l’attacco dei salenti ed aggiungere una discreta esperienza. L’affare è saltato, ma alla base della fumata nera non ci sarebbero motivazione tecniche. Il francese era entusiasta di iniziare il suo percorso in Italia e aveva anche visitato le strutture e le bellezze della città. Come riporta Ottopagine.it, la frenata improvvisa si ... Leggi su zon

DiMarzio : #Calciomercato | #Benevento, salta il primo colpo per la #SerieA: #Remy non giocherà con i giallorossi - tuttonapoli : Benevento, salta il colpo Remy: non ha ricevuto l'idoneità per giocare in Italia - TMit_news : Benevento, salta Remy. Il francese non supera le visite mediche. - TMW_radio : ?? ULTIM’ORA ?? #Benevento, salta il colpo #Remy: l'attaccante non ha ricevuto l'idoneità per giocare in #SerieA #calciomercato - AurelieMarley : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Benevento, salta il primo colpo per la #SerieA: #Remy non giocherà con i giallorossi -