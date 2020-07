Bellocchio “sostituisce” Spielberg, ecco perché sarà il regista de Il Traditore a girare il film sul caso di Edgardo Mortara (Di lunedì 20 luglio 2020) Marco Bellocchio girerà il film che doveva girare Steven Spielberg. Il regista piacentino, 81 anni, fresco David di Donatello per la regia de Il Traditore, lo ha annunciato in un’intervista a Repubblica. E nel farlo ha rivelato due notizie, una diretta e una indiretta: la prima è che girerà un film sul caso di Edgardo Mortara, il bambino ebreo strappato alla famiglia nel 1858 e convertito a forza al cattolicesimo dal Papa; la seconda è che il regista statunitense ha abbandonato definitivamente il progetto a cui ha dedicato parecchie energie nel corso degli ultimi cinque anni, spingendosi più volte in Italia soprattutto per il casting e le location. Ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano

