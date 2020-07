Belgio, polizia razzista uccide 29enne algerino ad Anversa (Di lunedì 20 luglio 2020) Poliziotto belga immobilizza algerino con un ginocchio sulla schiena che muore poco dopo in ospedale. Scattano immediati i riferimenti a Floyd. Web indignato protesta. #JusticeForAkram è la tendenza di oggi sui social media belgi in seguito al filmato che ha indignato molte persone circa le modalità d’arresto ritenute razziste da parte della polizia belga nei … L'articolo Belgio, polizia razzista uccide 29enne algerino ad Anversa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

