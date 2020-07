Belen Rodriguez incanta Ibiza: che fine ha fatto Gianmaria Antinolfi? (Di lunedì 20 luglio 2020) Belen Rodriguez continua ad essere il centro del gossip estivo e nonostante tenti di placare i paparazzi pubblicando sul suo Instagram alcuni scatti bollenti delle sue vacanze l’attenzione della cronaca rosa sulla sua vita privata non si placa. Dopo Capri la showgirl argentina è partita in questi giorni per Ibiza, Belen come tanti altri suoi colleghi nonostante l’emergenza Coronavirus che negli ultimi mesi ha colpito quasi ogni parte del mondo, non ha rinunciato alle tante attese vacanze. Il primo scatto nell’isola spagnola ritrae una Rodriguez al top della forma, in una posa semi nuda dove mostra tutta la sua bellezza. Belen appare serena e tranquilla il rumors sulla sua vita privata non sembrano averla toccata in modo sconvolgente, anzi evidentemente sta ... Leggi su quotidianpost

IlContiAndrea : RT @GiusCandela: LA TOFFANIN METTE GLI OCCHI SULLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI: L'ESCLUSIVA DEL MATRIMONIO A VERISSIMO. MADDALENA CORVAGLI… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: LA TOFFANIN METTE GLI OCCHI SULLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI: L'ESCLUSIVA DEL MATRIMONIO A VERISSIMO. MADDALENA CORVAGLI… - GiusCandela : LA TOFFANIN METTE GLI OCCHI SULLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI: L'ESCLUSIVA DEL MATRIMONIO A VERISSIMO. MADDALENA C… - infoitcultura : Chiara Ferragni, il post uguale a Belen Rodriguez sui figli: coincidenza? - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: E se si innamorasse del piloto? A no.. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez, la mamma di Antinolfi: “Sapevo tutto…” ControCopertina Belen Rodriguez, dopo De Martino un altro smacco? Soldi, Mediaset la 'punisce': "La firma in extremis"

Per Belen Rodriguez ci sono stati tempi migliori. Dopo l'addio a Stefano De Martino, la showgirl argentina torna su Mediaset. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che, stando a quanto riporta Dagospia, ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ex gieffina lancia una frecciatina: “Ecco perchè sono famosi…”

Cecilia Rodriguez per essere sorella di Belen…Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro… La scrittrice ed opinionista, nonché protagonista indiscussa dell’ultima edizione del ...

Per Belen Rodriguez ci sono stati tempi migliori. Dopo l'addio a Stefano De Martino, la showgirl argentina torna su Mediaset. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che, stando a quanto riporta Dagospia, ...Cecilia Rodriguez per essere sorella di Belen…Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro… La scrittrice ed opinionista, nonché protagonista indiscussa dell’ultima edizione del ...