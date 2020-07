BEAUTIFUL, anticipazioni puntate dal 27 al 31 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020:Leggi anche: DAYDREAMER le ali del sogno, anticipazioni puntate dal 27 al 31 luglio 2020Liam non intende passare la giornata con Thomas, ma Steffy cerca di indurlo alla calma. Thomas approfitta di una giornata a casa di Steffy per attuare il suo diabolico piano e così versa qualcosa nel bicchiere di Liam. Liam mette in guardia Hope da Thomas. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Hope prende in braccio Phoebe chiamandola Beth. Wyatt chiede a Flo di trasferirsi da lui. Thomas osserva Liam bere il cocktail in cui ha versato qualcosa di nascosto; poco dopo, Liam si ... Leggi su tvsoap

