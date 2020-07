Beautiful anticipazioni: Hope e Brooke scoprono della lite, Thomas trema (Di lunedì 20 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 21 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che arrivano proprio da Los Angeles dove i colpi di scena non mancano mai. Questa settimana inizia con il dolore per la morte di Emma. Quando una ragazza così giovane muore tragicamente, non si può che essere sconvolti. Zoe, Xander e Flo si rendono conto che quello che è successo a Emma potrebbe accadere anche a loro e hanno anche capito fino a che punto Thomas si può spingere: non hanno dubbi sul fatto che sia stato lui a portare la ragazza a uscire di strada. Nel frattempo le indagini fanno il loro corso: è davvero possibile pensare che nessuno paghi per quello che è successo a Emma? Hope è molto scossa da quello che è successo anche ... Leggi su ultimenotizieflash

