Bayern Monaco, Lewandowski eletto miglior giocatore dai calciatori di Bundesliga (Di lunedì 20 luglio 2020) Robert Lewandowski è stato eletto come miglior giocatore della Bundesliga dai suoi stessi colleghi. Stagione fantastica per l’attaccante del Bayern Monaco, che ha ottenuto il 42.6% dei voti dai 270 giocatori interpellati dal sondaggio della rivista Kicker. Il polacco ha segnato 34 gol ed è stato il capocannoniere della Bundesliga per la quinta volta in carriera. Sono addirittura 51 i gol in stagione e può ancora incrementare il bottino in Champions League. Leggi su sportface

