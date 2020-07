Bartolini, nuovo focolaio: dopo Bologna, allarme a Rovereto (Di lunedì 20 luglio 2020) Alla Bartolini, azienda italiana attiva nel settore dei corrieri espressi e delle spedizioni, si teme un nuovo focolaio. dopo quello scoppiato nella sede di Bologna, questa volta l’allarme è scattato a Rovereto, in Trentino. Tre lavoratori, ora in isolamento, sono risultati positivi al tampone dopo aver sviluppato i sintomi del virus: tra oggi e domani, effettuati quasi 200 test per contenere il contagio. nuovo focolaio alla Bartolini, cosa è successo Settanta tamponi effettuati oggi e altri 119 sono previsti domani alla Bartolini di Rovereto, in Trentino, dove si teme il focolaio da Covid dopo che tre lavoratori, ... Leggi su quifinanza

