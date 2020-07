Bari: un neonato abbandonato, un bimbo di due anni morto. “Prenderci cura senza giudicare” Le parole del sindaco Antonio Decaro (Di lunedì 20 luglio 2020) Scrive Antonio Decaro, sindaco di Bari: Ieri, a Bari, mentre un bambino di otto giorni veniva lasciato nella culla termica della parrocchia San Giovanni Battista, un altro bambino di due anni perdeva la vita in un tragico incidente, travolto dall’auto del suo papà. Una piccola vita sbocciava, in un modo così particolare; un’altra sfioriva, per una insopportabile fatalità. Non ho trovato parole appropriate, chissà se ne esistono, per mettere ordine alle emozioni che si accavallavano, contrastanti. L’unica cosa che ho provato a fare è “stare vicino”. Ho incontrato il prof. Nicola Laforgia e i suoi collaboratori che in queste ore si stanno prendendo cura del piccolo Luigi. Ho ... Leggi su noinotizie

fattoquotidiano : Bari, trovato neonato nella culla termica di una chiesa. Accanto a lui un biglietto dei genitori - Agenzia_Ansa : Neonato abbandonato in chiesa a #Bari. I genitori lasciano un biglietto: 'Luigi, ti ameremo per sempre' #ANSA - Avvenire_Nei : #Bari. Il #neonato lasciato in #parrocchia: è boom di richieste di adozione - OrnellaBonaguri : RT @il_Timone: Installata dal parroco don Antonio Ruccia, in collaborazione con il reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico d… - rivellandrea : RT @ilvocio: Bari. Abbandonano neonato davanti alla chiesa e i genitori lasciano un biglietto: 'Luigi, ti ameremo per sempre'. Ci crediamo,… -