Bari, genitori lasciano neonato nella culla della chiesa: "Lo ameremo per sempre" (Di lunedì 20 luglio 2020) "Lui è Luigi. Piccolo, mamma e papà ti ameranno per sempre". È questo il messaggio, scritto su un bigliettino, messo nella culla termica accanto al neonato di 9 giorni abbandonato nella mattina del 19 luglio a Bari, nella chiesa di San Giovanni Battista, nel rione di Poggiofranco. Quella culla era stata installata da don Antonio Ruccia, in collaborazione con il reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico, circa 5 anni fa proprio per accogliere i piccoli abbandonati. L’installazione era stata decisa dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una bimba su una spiaggia di Monopoli. Leggi su tg24.sky

fattoquotidiano : Bari, trovato neonato nella culla termica di una chiesa. Accanto a lui un biglietto dei genitori - Agenzia_Ansa : Neonato abbandonato in chiesa a #Bari. I genitori lasciano un biglietto: 'Luigi, ti ameremo per sempre' #ANSA - MassimGiannini : RT @LaStampa: La storia del neonato lasciato dai genitori in una culla termica a Bari: nove giorni per prendere la decisione più dura, in m… - AvvMennillo : Bari, genitori lasciano bimbo nella termoculla fuori da una chiesa. «Lo ameremo per s... - psdf : RT @francescatotolo: #Luigi è stato abbandonato in una chiesa di Bari: sul bigliettino lasciato “Mamma e papà ti ameranno per sempre”. Le a… -