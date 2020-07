Barbara d’Urso pronta a tornare in tv: nuovo video promo dei suoi programmi (Di lunedì 20 luglio 2020) Tra le poche certezze di questo 2020 c’è sicuramente il ritorno di Barbara d’Urso in tv. Nonostante le malelingue e le critiche dell’ultimo periodo, la conduttrice napoletana è stata confermata da Mediaset per la prossima stagione televisiva. Il prossimo settembre Barbarella sarà di nuovo al timone dei suoi show, di cui non è solo presentatrice … L'articolo Barbara d’Urso pronta a tornare in tv: nuovo video promo dei suoi programmi proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

