Barbara D’Urso, la sua foto al mare manda in tilt i social: la prova (Di lunedì 20 luglio 2020) Barbara D’Urso ha incantato davvero tutti con il suo ultimo scatto social in cui ha mostrato la sua bellezza nonostante il tempo che passa. Ecco le prove. foto facebookLa conduttrice di Canale Cinque è finalmente riuscita a concedersi un pò di meritato riposo e di vacanze scappando al mare almeno per il fine settimana. E nonostante il bagno in solitaria, la sua forma colpisce davvero tutti. Una scarica di complimenti sono quelli che piovono sotto al suo ultimo post, uno scatto che ha davvero mandato in tilt il mondo del web. Ecco di cosa si tratta. Barbara D’Urso, fisico da urlo a mare: lo scatto che manda in tilt il web Fonte :Instagram ... Leggi su chenews

NinoTancredi21 : @HuffPostItalia Il problema? È agli Uffizi. Dovrebbe stare nel suo ambiente naturale fatto di blog di moda, acqua v… - Serenav53610487 : @nucciaportraits @LaVeritaWeb @clastella2017 Glielo ha detto Barbara d'urso?? ?? Mettine due di maschere precautive… - GattoTardo68 : @redcatontheroof Azz dici...e Barbara D'Urso dove la mettiamo eh? - TrashCafoni : Barbara D’Urso lancia frecciatine a Selvaggia Lucarelli che le - superulltra : BASTAA MA PERCHÈ I FAN DEL WRESTLING MI STANNO ATTACANDO PER UN TWEET SU BARBARA D'URSO?????? ma che signiffica che se… -

