Barbara D’Urso in forma smagliante annuncia il ritorno in tv (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono bastate poche settimane di vacanza a Barbara D’Urso per recuperare tutte le energie. La conduttrice, infatti, dopo un periodo di riposo, è pronta a ritornare in tv con tutti i suoi programmi e ad intrattenere ed informare il pubblico di Canale 5. Lo ha fatto sapere con un annuncio in cui si è mostrata in forma smagliante. Il segreto di Barbara D’Urso è, probabilmente, quello di svolgere il suo lavoro con estrema professionalità e grande impegno senza prendersi, però, mai troppo sul serio e senza dar peso alle critiche che le vengono rivolte. Lo dimostra il modo in cui ha deciso di annunciare il suo ritorno in tv a settembre. Il video promozionale di tutti i suoi programmi, infatti, è ironico e divertente. Con il ... Leggi su dilei

