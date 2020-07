Barbara D'Urso bagnina? Il video che fa sognare i fan: che cosa c'è dietro (Di lunedì 20 luglio 2020) Barbara D'Urso in stile bagnina. E i fan sognano. La regina di Cologno Monzese registra il nuovo promo per le trasmissioni che partiranno a settembre: Live, domenica Live, Pomeriggio5. E sui social sta facendo il giro della Rete il video della d'Urso (che come sempre trasmette tanta allegria): si divide tra televisione, bagagli e spiaggia (in un'inedita versione vacanziera). La d'Urso - che ha chiuso la stagione brillantemente con ascolti sempre oltre il 20% di share e contatti in trend topic sui social - tornerà a settembre in tv. Pomeriggio 5 ripartirà lunedì 7 settembre (sempre alle 17); Domenica Live e Live-Non è la d'Urso riprenderanno, invece, domenica 13 settembre. Date che fanno gioire i ... Leggi su liberoquotidiano

La domenica sera di Canale 5 resta saldamente nelle mani di "Live - Non è la D'Urso", con l'infaticabile Barbara D'Urso confermata anche a "Pomeriggio 5" e a "Domenica Live". Nell'access prime time, ...

