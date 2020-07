Barbara D’Urso aggredita sui social: “Stai sempre a bere, chiudi le gambe” (FOTO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Barbara D’Urso è tra i personaggi vip più discussi di sempre e in queste ore è stata pesantemente aggredita e insultata sui social. Dopo un anno intero di lavoro no stop, quando arriva il periodo estivo, la conduttrice saluta tutti e parte per le lunghe vacanze. Per un paio di mesi la donna sparisce dal mondo della televisione e si tiene in contatto con i fan solo attraverso Insatrgam. Proprio su tale portale, però, sono stati mostrati dei contenuti che hanno parecchio indignato i follower. Lady Cologno aggredita sui social In uno degli ultimi post pubblicati sul social Instagram, Barbara D’Urso è stata aggredita verbalmente da alcuni utenti. I suoi contenuti generano ... Leggi su kontrokultura

