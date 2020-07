Barack Obama, gravissimo lutto per l’ex presidente degli Stati Uniti (Di lunedì 20 luglio 2020) La morte di John Lewis è un gran dolore per Barack Obama, l’ex presidente degli Usa scrive un messaggio di cordoglio e affetto E’ morto John Lewis, aveva 80 anni ed era stato uno dei leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Denominato uno dei “Big Six”, perché era uno dei sei membri fondatori del movimento, partecipò alla marcia del 1963 a Washington. Lewis era stato eletto deputato in Georgia e aveva annunciato di aver un tumore al pancreas nel dicembre scorso. In quella occasione aveva detto di aver lottato per tutta la sua vita per la libertà e per la difesa dei diritti umani. Tuttavia, la lotta al tumore era la più grande battaglia che aveva mai dovuto affrontato. Fu organizzatore della manifestazione in ... Leggi su kontrokultura

