Bank of Japan, alto rischio ricaduta in deflazione e fallimenti aziende (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Non c’è stato un accordo unanime sull’outlook e sulle misure di politica monetaria da approntare all’ultima riunione del Board della Bank of Japan, tenutosi il 15-16 giugno 2020, che ha portato alla conferma degli ampi stimoli approntati nei mesi di aprile e maggio. Durante quella riunione, la banca centrale nipponica era apparsa più ottimista sulle possibilità di ripresa dell’economia, ma i verbali pubblicati stamattina hanno rivelato che doversi membri della BoJ sono apparsi piuttosto preoccupati circa il rischio di una ricaduta in deflazione. Il problema risiede nell’evoluzione della crisi all’estero, dove i contagi si moltiplicano ed il commercio stenta a riprendere, con conseguente rallentamento dell’export. Una ... Leggi su quifinanza

Pierpaolorusso8 : @FPuppato88 @DomenicoMargar2 @VittorioBanti @PaoloGentiloni Mah, guardi che titoli ne aveva già comprati abbastanza… - InvestingItalia : Bank of Japan: i sussidi hanno notevolmente incrementato la massa monetaria in circolazione - - Mantuamegenuit1 : @VeroDeRomanis @LaStampa Lo Stato puó rimborsare i debiti stampando denaro. Vedi Bank of Japan. Vedi Fed. Ma L… -

Ultime Notizie dalla rete : Bank Japan Bank of Japan, alto rischio ricaduta in deflazione e fallimenti aziende Teleborsa Bank of Japan, alto rischio ricaduta in deflazione e fallimenti aziende

(Teleborsa) - Non c'è stato un accordo unanime sull'outlook e sulle misure di politica monetaria da approntare all'ultima riunione del Board della Bank of Japan, tenutosi il 15-16 giugno 2020, che ha ...

Le trimestrali dell’hitech Usa e i dati della fiducia

Tassi cinesi e verbali di Tokyo: La Banca centrale della Cina termina la riunione di politica monetaria. La Bank of Japan pubblica i verbali della riunione di giugno. I conti di Ibm e Philips: Sono at ...

(Teleborsa) - Non c'è stato un accordo unanime sull'outlook e sulle misure di politica monetaria da approntare all'ultima riunione del Board della Bank of Japan, tenutosi il 15-16 giugno 2020, che ha ...Tassi cinesi e verbali di Tokyo: La Banca centrale della Cina termina la riunione di politica monetaria. La Bank of Japan pubblica i verbali della riunione di giugno. I conti di Ibm e Philips: Sono at ...