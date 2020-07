Banco Desio: sindacati, 'premio ingiusto dopo sforzi covid' (Di lunedì 20 luglio 2020) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Per la prima volta nella storia del Banco Desio non si è raggiunto l'accordo tra azienda e sindacati circa il premio ai dipendenti. Lo fanno sapere unitariamente le sigle sindacali del gruppo Banco Desio, unite in questa protesta. "Le cifre proposte dall'azienda sono inferiori a quelle dello scorso anno nonostante l'utile della banca sia stato maggiore, erogando unilateralmente una somma esigua non rispettando i dettami del contratto nazionale. Uno schiaffo ai dipendenti che hanno lavorato duramente durante il periodo di pandemia”, sottolineano i sindacati in una nota della Fisac Cgil, denunciando "scarso impegno a trovare una soluzione condivisa”. Elena Farina, segretaria Fisac Cgil di Monza e Brianza, sottolinea che ... Leggi su liberoquotidiano

MassimoFamularo : Gestire la #ripartenza: il mercato dei #NPE nel contesto post #Covid19 e post #Lockdown (parte prima) moderato insi… -

Ultime Notizie dalla rete : Banco Desio Banco Desio e della Brianza supera la prova del Covid Quotidiano.net Consulenti, l’identikit del professionista modello

Abbiamo intervistato Umberto Artioli Gnoli (nella foto), area manager per l’Emilia da poco entrato a far parte della rete di Banco Desio. Ci può spiegare il suo percorso professionale e come si pone ...

Banche: febbre da fusione per Unicredit, Banco Bpm, Bper, Mps, Crédit Agricole

La svolta nell’operazione Intesa-Ubi mette in moto le inevitabili speculazioni su quale potrebbe essere la prossima mossa nel consolidamento bancario La svolta nell’operazione Intesa-Ubi ha messo in m ...

Abbiamo intervistato Umberto Artioli Gnoli (nella foto), area manager per l’Emilia da poco entrato a far parte della rete di Banco Desio. Ci può spiegare il suo percorso professionale e come si pone ...La svolta nell’operazione Intesa-Ubi mette in moto le inevitabili speculazioni su quale potrebbe essere la prossima mossa nel consolidamento bancario La svolta nell’operazione Intesa-Ubi ha messo in m ...