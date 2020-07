Balotelli, il fratello Enok al GF Vip: è arrivato il sì, il gossip (Di lunedì 20 luglio 2020) C’è grande fermento in questi giorni in casa Balotelli. Stavolta però ad essere al centro del gossip non è il celebre calciatore Mario Balotelli, bensì il fratello più giovane, Enok. Stando a quanto riportato dal sito Giornalettismo, il fratello del bomber del Brescia avrebbe accettato la proposta di Alfonso Signorini di far parte del cast … L'articolo Balotelli, il fratello Enok al GF Vip: è arrivato il sì, il gossip proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

bellicapelli15 : Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5 - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5 - enrick81 : @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @tw_fyvry @ematr_86 @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - SerieTvserie : Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5 - tvblogit : Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli fratello Balotelli: i fratelli tra calcio e TV La Gazzetta dello Spettacolo Grande Fratello Vip: Eva Grimaldi nel cast di dopo Licia Nunez

Secondo il portale, infatti, anche l’ex calciatore Nicola Ventola e Enock Balotelli, fratello di Mario, avrebbero sostenuto il provino per prendere parte alla quinta edizione del reality show di ...

Balotelli, il fratello Enok al GF Vip: è arrivato il sì, il gossip

Stavolta però ad essere al centro del gossip non è il celebre calciatore Mario Balotelli, bensì il fratello più giovane, Enok. Stando a quanto riportato dal sito Giornalettismo, il fratello del bomber ...

Secondo il portale, infatti, anche l’ex calciatore Nicola Ventola e Enock Balotelli, fratello di Mario, avrebbero sostenuto il provino per prendere parte alla quinta edizione del reality show di ...Stavolta però ad essere al centro del gossip non è il celebre calciatore Mario Balotelli, bensì il fratello più giovane, Enok. Stando a quanto riportato dal sito Giornalettismo, il fratello del bomber ...