Azzolina, bufera sui nuovi banchi da 300 euro: interrogazione ed esposti (Di lunedì 20 luglio 2020) È ufficialmente partita la guerra dei . Nei prossimi giorni il commissario , che si sta occupando della gara di appalto per i nuovi banchi ne pubblicherà i dettagli, ma è già trapelato quanto possa ... Leggi su leggo

infoitinterno : Azzolina, bufera sui nuovi banchi da 300 euro: interrogazione ed esposti - MGrava : RT @Masssimilianoo: Azzolina, bufera sui nuovi banchi da 300 euro: interrogazione ed esposti - Mauro_di_Roma : @AzzolinaLucia e #DomenicoArcuri ... che bella coppia, lei che SEMBRA stupida e lui che SEMBRA una volpe alleati pe… - Silvestro52 : RT @Masssimilianoo: Azzolina, bufera sui nuovi banchi da 300 euro: interrogazione ed esposti - Masssimilianoo : Azzolina, bufera sui nuovi banchi da 300 euro: interrogazione ed esposti -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina bufera

Dovranno essere presentate entro il 30 luglio le offerte per aggiudicarsi la gara per i nuovi banchi da fornire alle scuole per la ripartenza: il bando, pubblicato ieri sera dal commissario per l’emer ...Esposto del Codacons - Ed è proprio sulle stime dei costi che si scatena la bufera: di parla infatti di 300 euro per ... a tutela degli interessi della collettività". Azzolina: "Banchi singoli ...