“Avete visto?”. È successo in diretta, durante il tg: il video della giornalista fa il giro del web (Di lunedì 20 luglio 2020) È diventato virale il video della giornalista e presentatrice del Tg del canale ucraino 1 + 1 che perde un dente durante la diretta del telegiornale. Un imprevisto che ha cercato di nascondere, prendendolo prima che potesse cadere a terra, ma che comunque non è apparso inosservato. Come detto, Padalko ha afferrato il dente e ha continuato a leggere le notizie come se non fosse successo niente. Tuttavia, lo spazio lasciato dal dente mancante è stato notato dagli spettatori e sul web è partito il tam tam di video, commenti e meme. Non sono mancati i messaggi degli utenti di Instagram che hanno commentato la scena andata in onda surante il telegiornale. “Poverina. Io al suo posto avrei cominciato a piangere”, “Mamma mia che ... Leggi su caffeinamagazine

