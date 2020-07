Avete mai visto la moglie di Giò Di Tonno? Insieme da 20 anni è diventata… [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) È un periodo molto importante per l’attore ed interprete Giò Di Tonno. Lo scorso 16 Luglio è diventato papà di Noah, secondo figlio avuto dopo ben sette anni dalla nascita del primogenito di nome Jad. Dunque, un secondo fiocco azzurro per il noto volto di Quasimodo, nonché famoso ruolo interpretato nel musical ‘Notre Dame de Paris’. Prima di annunciarlo pubblicamente, Giò di Tonno ha aspettato qualche giorno in più, così da concedendosi del tempo per stare da solo con la sua famiglia. I due bambini sono entrambi il frutto di un grande amore che dura da ben 20 anni con Sara Benmessaoud. Mamma bis Nonostante la sua popolarità dovuta al ruolo che da anni interpreta nel musical ‘Notre Dame de Paris’ e alla ... Leggi su velvetgossip

CarloCalenda : La politica non è “arte di governo della polis” ma “arte di persuasione dei polli”. Competenze amministrative non s… - ricpuglisi : Cara @cgilnazionale, come mai non avete pensato a una bella tassazione del 100% sui patrimoni? Perché essere così… - chuukorita : questo è il mio prefe amici se non lo avete mai bevuto fatelo perché è il nettare degli dei è come bere la felicità - carlottaamoro : RT @fearxless__: non avete avuto alcun rispetto per la privacy di quest’uomo, perché sì, prima di tutto è un UOMO. fortunatamente però, no… - Focus_it : Sbarco sulla Luna e altre missioni #Apollo: così non le avete mai viste -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Sbarco sulla Luna: così non l'avete mai visto Focus L’Europa sta iniziando a dire addio al carbone

Altamente inquinante e nocivo per la salute umana, questo combustibile fossile sta gradualmente scomparendo, anche per motivi economici. Il processo tuttavia è ancora lungo e incontra ancora resistenz ...

Donnarumma: "Ibra è la nostra forza in più"

Lui in questo è veramente straordinario perché anche in partitella non vuole mai perdere e ci dà una mentalità incredibile ... la voglia di tornare insieme e di riprendere quello che avevamo perso.

Altamente inquinante e nocivo per la salute umana, questo combustibile fossile sta gradualmente scomparendo, anche per motivi economici. Il processo tuttavia è ancora lungo e incontra ancora resistenz ...Lui in questo è veramente straordinario perché anche in partitella non vuole mai perdere e ci dà una mentalità incredibile ... la voglia di tornare insieme e di riprendere quello che avevamo perso.