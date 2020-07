Autunno 2020, Rai 1 a tutta fiction 4 sere su 7 (Di lunedì 20 luglio 2020) Beppe Fiorello - Gli Orologi del Diavolo La fiction sarà il punto di forza di Rai 1 anche nella prossima stagione TV 2020/2021 (ecco tutti i titoli previsti). Già in Autunno, la rete diretta da Stefano Coletta dedicherà quattro serate a settimana alle serie: lunedì, martedì, giovedì e domenica. La prima a debuttare sarà Nero a Metà 2, il sequel della fiction con protagonista Claudio Amendola. Andrà in onda di giovedì, dal 10 settembre al 15 ottobre. Poi, dal 22, spazio a Luca Argentero con Doc – Nelle tue Mani, che porterà a termine la stagione – iniziata il 26 marzo – giovedì 3 dicembre. Il dì di festa di Rai 1 sarà invece aperto il 20 settembre da Claudio Gioè e Anna Valle, protagonisti della ... Leggi su davidemaggio

Secondo i rumors in nostro possesso, l’inizio delle riprese dovrebbero essere fissate per l’autunno 2020. Ma Alessandro Cecchi Paone sembra tirare il freno a mano anche in questo caso, ricordando che ...

“Ogghiu bbau a mare”, il nuovo singolo di Papa Leu

“Ogghiu Bbau a Mare” è il secondo singolo prodotto da Adriatic Sound estratto dall’album “Ae tantu tiempu”, in uscita il prossimo autunno. Il duo di trepuzzino ... Sound è disponibile dal 16 Luglio ...

