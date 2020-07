Aurora Ramazzotti lancia un importante messaggio di body positivity: da Giulia De Lellis a Tiziano Ferro, le meravigliose reazioni (Video) (Di lunedì 20 luglio 2020) In un mondo completamente basato sulle apparenze e su una realtà taroccata dalla virtualità, che fa apparire tutto perfetto e impeccabile, mostrando vite meravigliose, fisici statuari e rapporti idilliaci, ciò che vediamo non sempre è ciò che davvero è. A lanciare un importantissimo messaggio, nelle ultime ore è stata Aurora Ramazzotti, pubblicando sul suo profilo Instagram un post ricco di significato: “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli – ha scritto la figlia di Eros e Michelle Hunziker – Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi ... Leggi su isaechia

