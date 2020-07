Aurora Ramazzotti, la mamma Michelle Hunziker le risponde così (Di lunedì 20 luglio 2020) “Tu sei vera, coraggiosa e tosta“. Così scrive mamma Michelle Hunziker commentando la foto pubblicata da Aurora Ramazzotti qualche ora fa su Instagram e diventata già un simbolo. Quello scatto senza filtri né ritocchi dimostra proprio il coraggio di una ragazza di ventitré anni nel mostrarsi con i brufoli e le imperfezioni del viso, sul social network che vive di immagini belle, bellissime, che ritraggono soggetti sempre perfetti, risaltando la finzione a scapito della realtà. “Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono”, ha scritto Aurora lanciando un messaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano

