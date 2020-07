Aurora Ramazzotti, la foto con i brufoli e la risposta di Michelle Hunziker e degli altri: «Sei vera e coraggiosa» (Di lunedì 20 luglio 2020) Non è stata una «foto con i brufoli», quella pubblicata su Instagram da Aurora Ramazzotti, ma la certificazione di una realtà che i social ci hanno spinti a negare. «Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano», ha scritto online la figlia di Michelle Hunziker, mostrando il proprio visto così com’è. Senza filtri, senza che la paura del giudizio altrui potesse modificarne i connotati. «Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri», ha cercato di spiegare, facendo quello che pochi hanno l’ardire di fare: agire, con un’azione decisa che ai dubbi, alle prediche, ai «se» e ai «ma» non lasci alcun margine. Leggi su vanityfair

