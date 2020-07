Aurora Ramazzotti dà una sana lezione di coraggio su Instagram (Di lunedì 20 luglio 2020) Aurora Ramazzotti vera su Instagram. La 23enne figlia d Eros e Michelle Hunziker, si mostra con coraggio su Instagram. Niente fotoritocco, mostra il viso con brufoli e imperfezioni, più vera che mai contro tutti gli stereotipi della società, contro ogni perfezione. Il lungo post di Aurora Ramazzotti su Instagram Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più ... Leggi su pianetadonne.blog

