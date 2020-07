Attacco a Esther Salas, giudice federale americano: figlio ucciso dal fattorino-sicario (Di lunedì 20 luglio 2020) Nella serata di ieri un uomo vestito da fattorino ha ucciso il figlio della giudice federale americana Esther Salas. Ferito gravamente il marito, la donna è rimasta illesa. Sul caso ora indagano gli agenti dell’FBI. Secondo quanto si apprende dai giornalisti della BBC, la famiglia di una giudice federale americano è stata vittima di un … L'articolo Attacco a Esther Salas, giudice federale americano: figlio ucciso dal fattorino-sicario proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

