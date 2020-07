Atalanta, i convocati di Gasperini per il Bologna (Di lunedì 20 luglio 2020) In vista della gara di domani contro il Bologna, Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta ha diramato la lista dei convocati. Questi gli uomini scelti: Portieri: Rossi, Sportiello, GolliniDifensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, BellanovaCentrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, PasalicAttaccanti: Muriel, Gomez, Piccoli, Colley, Zapata I 23 convocati per la sfida con il @BfcOfficialPage! Our squad list for #AtalantaBologna! ⠀#GoAtalantaGo #SerieATIM pic.twitter.com/Qura4Zwlfr — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) July 20, 2020 Foto: profilo twitter Atalanta L'articolo Atalanta, i convocati ... Leggi su alfredopedulla

