Atalanta, Gasperini: “Juventus-Lazio? Stasera guarderò la partita…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini presenta la partita contro il Bologna, l’intenzione è continuare il percorso positivo. Attraverso i canali ufficiali del club bergamasco ha parlato della a sfida di domani: “La qualificazione in Champions è un grandissimo risultato, siamo felici ed orgogliosi. Stiamo dando continuità di risultati di una squadra che è cresciuta nel tempo e che si è confermata ad alti livelli. Non è un risultato casuale e la soddisfazione è ancora maggiore. In questa stagione ci siamo portati dietro tanti record sia della società che dell’intera Serie A. Giocheremo le gare che mancano sia in preparazione della Champions League ma anche per la nostra soddisfazione personale. Il calendario presenta tutte partite difficili e lo vediamo giornata dopo ... Leggi su calcioweb.eu

