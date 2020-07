Atalanta, Gasperini: "Col Bologna per proseguire la serie positiva" (Di lunedì 20 luglio 2020) BERGAMO - "Il calendario presenta partite difficili un po' per tutti: noi dalla ripresa ne abbiamo vinte sette pareggiandone due dopo essere andati in vantaggio. Già da domani col Bologna sarà ... Leggi su corrieredellosport

SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - realvarriale : Un pari immeritato può valere lo scudetto per @juventusfc. Grande @Atalanta_BC domina nel 1mo tempo in cui ha il to… - sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'Col Bologna per proseguire la serie positiva': Il tecnico: 'Siamo orgogliosi di essere tra l… - sportface2016 : #Atalanta, Gasperini: 'Giocare con questa grande frequenza crea un po’ di problemi a tutti, domani contro il Bologn… -