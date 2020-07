Atalanta-Bologna: i convocati di Mihajlovic per la sfida di Bergamo (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo la roboante sconfitta di San Siro contro il Milan, il Bologna di Sinisa Mihajlovic è pronto per tornare in campo nella sfida contro l’Atalanta. Al Gewiss Stadium di Bergamo, domani alle ore 19:30, i rossoblù sfideranno una Dea a caccia del secondo posto, fermata però sul pari a Verona. Di seguito l’elenco dei convocati di Mihajlovic. PORTIERI: Da Costa, Sarr, Skorupski; DIFENSORI: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Tomiyasu; CENTROCAMPISTI: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg; ATTACCANTI: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen. Leggi su sportface

