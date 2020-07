Atalanta Bologna, i convocati di Gasperini: out Ilicic (Di lunedì 20 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro il Bologna Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro il Bologna. Ancora indisponibile Josip Ilicic, mentre c’è il bomber della Primavera nerazzurra Piccoli. 22 Raoul Bellanova 3 Mattia Caldara 21 Timothy Castagne 90 Ebrima Colley 7 Lennart Czyborra 20 Jacopo Da Riva 15 Marten de Roon 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 95 Pierluigi Gollini 10 Alejandro Darío Gomez 8 Robin Gosens 18 Ruslan Malinovskyi 9 Luis Muriel 6 José Luis Palomino 88 Mario Pašalić 17 Roberto Piccoli 31 Francesco ... Leggi su calcionews24

