Atalanta-Bologna, Gasperini: “Orgogliosi della qualificazione in Champions. Affronteremo le ultime partite al meglio” (Di lunedì 20 luglio 2020) L'Atalanta si prepara ad ospitare il Bologna.La compagine bergamasca, reduce dal pareggio esterno contro il Verona, vuole riconquistare il secondo posto in classifica e per farlo dovrà fare i conti con la formazione guidata da Sinisa Mihajlovic scottata dopo la sconfitta maturata contro il Milan. Gian Piero Gasperini, tecnico degli orobici, è intervenuto attraverso i canali ufficiali dei nerazzurri per presentare il match in programma domani: "La qualificazione in Champions è un grandissimo risultato, siamo felici ed orgogliosi. Stiamo dando continuità di risultati di una squadra che è cresciuta nel tempo e che si è confermata ad alti livelli. Non è un risultato casuale e la soddisfazione è ancora maggiore. In questa stagione ci siamo portati ... Leggi su mediagol

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Mediagol : #Atalanta-#Bologna, #Gasperini: “Orgogliosi della qualificazione in Champions. Affronteremo le ultime partite al me… - sircertaldismo : Atalanta de Zerbi Benevento = Bologna = Cagliari Giampaolo Fiorentina Spalletti Genoa = Inter = Juve Gasperini La… - SkySport : Gasperini fissa il nuovo obiettivo dell'Atalanta - 11contro11 : #Atalanta-#Bologna, le dichiarazioni di Gasperini alla vigilia #SerieA #11contro11 -