Atalanta-Bologna (21 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 21 luglio 2020) L’Atalanta nel corso degli anni ha esportato nel campionato numerosi talenti che non sempre hanno reso come promettevano sotto la guida di Gasperini e uno di questi, Pessina, ha rallentato la corsa dei bergamaschi fermandoli sull’1-1 contro il Verona e impedendo la matematica conquista della Champions League per la prossima stagione. Ma l’obiettivo potrebbe essere … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

