Ascolti TV primetime, domenica 19 luglio 2020: Non dirlo al mio capo al 13.9%, Paolo Borsellino al 10.5% (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli Ascolti tv primetime di ieri, domenica 19 luglio 2020, hanno visto la vittoria della fiction, in replica su Raiuno, “Non dirlo al mio capo” che ha ottenuto il 13.9% di share. La fitction “Paolo Borsellino”, in onda su Canale 5, ha guadagnato il 10.5% di share. Ecco, per voi, gli Ascolti tv primetime di ieri, registrati sui principali canali nazionali. Su Rai1 Non dirlo al mio capo 2 ha conquistato 2.495.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 Paolo Borsellino ha raccolto davanti al video 1.759.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 FBI ha catturato ... Leggi su nonsolo.tv

